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Dünya

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı bastı

Yunanistan'da, temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin kesilmesine itiraz eden yerel yönetim çalışanları, polis kordonunu aşarak Maliye Bakanlığına girdi.

Mehmet Hatipoğlu  | 21.02.2019
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı bastı

Atina

Yunanistan'da, temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin kesilmesine itiraz eden yerel yönetim çalışanları, Maliye Bakanlığını bastı.

Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonundan (POE-OTA) yapılan çağrı üzerine bugün 24 saatlik grev başlatan yerel yönetim çalışanları, başkent Atina’da kent merkezinde bulunan Maliye Bakanlığı binasının önünde toplanarak hükümetin temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin kesilmesine ilişkin hazırladığı düzenlemeyi protesto etti.

Göstericilerden bir kısmı bakanlık binası önünde bulunan polis kordonunu aşarak Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos’un makamının bulunduğu dördüncü kata çıktı. Burada, Çakalotos’un yerinde olmaması nedeniyle Maliye Bakanı Vekili Stergios Piçiorlas ile görüşen göstericiler, temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin kesilmemesini istedi.

Piçiorlas’ın, işçilerin talebini Çakalotos’a ileteceği sözü vermesinin ardından göstericiler makam katını terk etti.

Yunanistan, kurtarma programı sona ermesine rağmen hala Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Bu kapsamda, kreditörler tarafından ön koşul olarak kabul ettirilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

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