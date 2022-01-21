Dolar
13.44
Euro
15.24
Altın
1,832.86
ETH/USDT
2,894.60
BTC/USDT
39,174.00
BIST 100
2,008.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı

Japonya'da Kovid-19'a karşı Pfizer aşısının 5-11 yaş arasındakilere uygulanabilmesi onaylandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.01.2022
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı

Tokyo

Sağlık Bakanlığı, aşının 5-11 yaş arası çocuklara uygulanmasına izin verdi. Söz konusu aşı halihazırda 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.

Kyodo ajansı, bu yaş aralığına Mart 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak aşının ilk aşamada 8 milyon çocuğu kapsayacağını bildirdi.

Pfizer, Japonya'da 5-11 yaş aralığına yönelik aşı izin başvurusunu Kasım 2021'de yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu
Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak

Benzer haberler

Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı

Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı

Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı

Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor

AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor