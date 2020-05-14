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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse karşı yürürlükteki olağanüstü hal şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.05.2020
Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı.

Abe, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesindeki OHAL’in seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL’in bazı bölgelerde kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar komitesine danışıldığını ifade eden Abe, alınan karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama ve Hyogo dışında OHAL tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi.

OHAL’in kaldırıldığı bölgelerde muhtemel yeni bir salgın dalgasının bertaraf edilebileceği tıbbi test kapasitesine ulaşıldığını belirten Abe, OHAL’in kaldırıldığı bölgeler arasındaki İbaraki, İşikawa, Gifu, Aiçi, Fukuoka eyaletlerinin "özel ihtiyat" sınıfında yer aldığını ve vaka seyrinin dikkatle izleneceğini söyledi.

Virüs tedbirleri ve ekonominin bir arada yaşayabileceğine dikkati çeken Abe, ¨Salgının önlenmesi ve sosyo-ekonomik aktivitelerin sürdürülmesi gibi gerçekten zor bir mücadele dönemine doğru yola çıkıyoruz. Bugün yeni bir başlangıç.¨ dedi.

¨Yeni günlük yaşam¨ ifadesini kullanan Abe, vaka sayısının artışına karşı OHAL esnasında alışılagelen tedbirlere uyulmasını, aksi takdirde 2. OHAL ilanına ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi.

Salgında halka bar, canlı müzik, karaoke gibi noktalardan uzak kalmaları çağrısını yineleyen Abe, ¨Dikkatimiz ne zaman gevşer, eskiye ne zaman dönüş yaparsak, virüs o zaman yayılır.¨ diye konuştu.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL’in, 6 Mayıs’ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 100 artarak 16 bin 915’e, ölü sayısı 17 artışla 726’ya yükseldi.

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