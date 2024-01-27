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Dünya

Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişinin yaşamına son verdiği açıklandı

Japonya'da 2023 yılında 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişinin intihar ettiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişinin yaşamına son verdiği açıklandı

Tokyo

Japonya Ulusal Polis Ajansı (Keisatsu-çô) ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı.

Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.

Sağlık sorunları, geçim maliyetleri, çalışma koşulları ilk 3 sırada

Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.

Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

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