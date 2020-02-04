Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,654.70
Altın
1,571.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze töreni - Gaziantep
logo
Dünya

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi

Japonya ve Hindistan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle önlemleri artırdı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.02.2020
Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Japonya, 3 bin 700'ün üzerinde kişinin bulunduğu bir kruvaziyeri, 25 Ocak'ta Hong Kong'da gemiden inen 80 yaşındaki yolcuya yeni tip koronavirüs teşhisi konulmasının ardından karantinaya aldı.

Yokohama Limanı'nda demirleyen Diamond Princess kruvaziyerine, çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yetkililer, yolculardan odalarında kalmalarını istedi.

Hindistan, Çin vizelerini iptal etti

Hint basınındaki haberlere göre de Hindistan, 15 Ocak'tan bu yana Çinli yolculara verdiği tüm vizeleri iptal etti.

Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mevcut vizelerin artık geçerli olmadığını belirterek, Hindistan'da bulunan ve 15 Ocak'tan sonra Çin'den seyahat eden herkesin Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı ile iletişime geçmelerini istedi.

Ölü sayısı 400'ü aştı

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 425'e, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü

Benzer haberler

Uzmanlardan 'Koronavirüs' bilgilendirmesi

Uzmanlardan 'Koronavirüs' bilgilendirmesi

Virüslerden korunmak için 'el hijyenine dikkat' uyarısı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunma broşürü hazırladı

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi
Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız

İki ülkede daha koronavirüs vakaları görüldü

İki ülkede daha koronavirüs vakaları görüldü