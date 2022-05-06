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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleteceklerini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.05.2022
Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor

Tokyo

Başbakan Kişida, Avrupa turunun son gününde Londra'da basına yaptığı değerlendirmede, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını bildirdi.

Kişida, G-7 ülkelerinin "Ukrayna'da üstlendiği rolün önemine" dikkati çekerek, "Barış ve düzeni korumak için G-7 dayanışmasını güçlendirmeliyiz" dedi.

Japon Başbakan, yaklaşık 140 kişinin mal varlıklarını donduracaklarını, Rus ordusuyla irtibatlı 70 kuruluşa ihracat kısıtlaması getireceklerini açıkladı.

Karar doğrultusunda, Japon hükümeti, Rusya'ya yönelik, kuantum bilgisayarlar dahil ileri teknolojileri kapsayan mal ihracatını da yasaklayacak.




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