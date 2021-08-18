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Dünya

Japonya, Kabil'de görevli personelini tahliye etti

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye ettiği belirtildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.08.2021
Japonya, Kabil'de görevli personelini tahliye etti

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kabil'deki 12 kişilik personelin "dost bir ülkenin askeri uçağıyla" Dubai'ye güvenli şekilde ulaştığı kaydedildi.

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği faaliyetlerinin İstanbul'da kurulacak geçici ofiste sürdürüleceği kaydedildi.

Kyodo ajansı Japonya'nın 2001'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 6,8 milyar dolar sağladığını bildirdi.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.


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