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Dünya

İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Ethem Emre Özcan, Turgut Alp Boyraz   | 18.08.2021
İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Kunetra'nın kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarına füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yabancı basında çıkan haberlere yorum yapmıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 22 Temmuz'da Humus, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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