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Dünya, Koronavirüs

Japonya’da 7 eyalet daha OHAL kapsamına alındı

Japonya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.01.2021
Japonya’da 7 eyalet daha OHAL kapsamına alındı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha OHAL kapsamına alındığını söyledi.

Suga, "Yılbaşından bu yana ciddi bir kriz durumu hakim. Vakalar, metropollerden ülke geneline yayılmadan bu kararı aldık." dedi.

Karara göre, Kanto bölgesinden Toçigi, Kansai bölgesinden Osaka, Hyogo ve Kyoto, Tokai bölgesinden Aiçi ve Gifu, Kyuşu bölgesinden Fukuoka eyaletleri bundan böyle OHAL kapsamında yer alacak.

Başkent Tokyo, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba, güneyindeki Kanagawa eyaletinde 8 Ocak’tan bu yana OHAL uygulanırken yeni kararla, bu sayı 11'e yükseldi.

OHAL'in, ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı söz konusu 11 eyalette 7 Şubat’a kadar sürmesi planlanıyor.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ülke genelinde sonlandırılmıştı.

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