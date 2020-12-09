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Dünya

Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19 ile mücadelede 'birleşmiş bir dünya' vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın" önemli olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.12.2020
Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19 ile mücadelede 'birleşmiş bir dünya' vurgusu

Tokyo

Eurasia Group'un düzenlediği GZERO zirvesine video konferans ile katılan Başbakan Suga, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin "tahmin edilemez" ve "kontrol altına alınması zor" duruma evrilebileceğini ifade etti.

Ülkesinin tedavi, aşı, tanı politikalarını desteklediğini, gelişen ülkeler dahil aşıya eşit düzeyde erişimi hedeflediğini dile getiren Suga, "Japonya Kovid-19 salgınında insan sağlığının korunması için proaktif katkı sağlamayı sürdürecek." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede, "bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın" önemine dikkati çeken Suga, "Salgın ve salgın sonrası dönemlerde değişen insan davranışlarına yönelik, dijitalleşme ve karbondan arındırılmış toplum inisiyatiflerimizi öne sürüyoruz." diye konuştu.

Ülkesinin 2050’ye kadar sera gazı salınımının net sıfıra indirilmesi hedefini anımsatan Suga, çok taraflı serbest ticaret sisteminin korunacağını ve güçlendirileceğini kaydederek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu desteklediğini söyledi.

Doğu Çin ve Güney Çin Denizi

Salgın ile mücadele, tek taraflı politikalar ve ABD-Çin gerilimi ile bu yıl uluslararası politikaların olumsuz etkilendiğini belirten Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizindeki yükselen tansiyonlara dikkati çekti.

Suga, "Japonya dış politikası ve güvenliğinin kilit taşı olan Japonya-ABD ittifakını güçlendirerek ileri taşımak için kararlıyız. Bunun yanı sıra temel değerleri paylaştığı ülkelerle Japonya, stratejik olarak ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunu teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin dahil komşu ülkelerle istikrarlı ilişkileri koruyacağını kaydeden Suga, bu yöndeki politikaların "değişmez" olduğunu belirterek, "Çok taraflılığın kıymetini bileceğiz ve uluslararası dayanışma ve iş birliği halinde yürütülen küresel çabalara liderlik edeceğiz." dedi.

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