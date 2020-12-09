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Dünya

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e iki şikayette bulunduğunu duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar,Gülşen Topçu   | 09.12.2020
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

Ramallah

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu şikayetlerin, Birleşmiş Milletler Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'a iletildiği belirtildi.

Şikayetlerde, İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef aldığı, onlara karşı ölümcül güç kullandığı ve ayrımcılık yaptığı yönünde iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, şikayetlerde ayrıca, raportörlerden, Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'nın 2019'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybetmesi, 2018'de Ahmed Ebu Hüseyin ve Yasir Murteca'nın öldürülmesi ve 2015'te Anadolu Ajansı serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye'nin yaralanması dosyalarıyla ilgili soruşturma açmaları istendi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından 4 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in, Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) patlak verdiği 2000 yılından bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü belirtilmişti.




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