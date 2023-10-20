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Dünya

İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaşlarda artış talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Barış Seçkin  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti Fotoğraf: Riccardo De Luca / AA

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, farklı sendikaların çağrısıyla ulaşım sektöründe çalışan işçiler, ülke genelinde dün gece saatlerinde 24 saatlik grev başlattı.

İşçi sendikaları, greve gerekçe olarak, iş sözleşmelerinin yenilenmemesini ve maaşlarda artış talebini gösterdi.

Grev, özellikle kent içi toplu taşımayı, bazı demir yolu seferlerini ve hava ulaşımını etkiledi.

Grev nedeniyle başkent Roma'da kent içi ulaşımda metro ve otobüs seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, çok sayıda kişinin duraklarda otobüs beklediği görüldü.

Hava ulaşımını da etkileyen grev sebebiyle Milano'nun Malpensa ve Linate havalimanlarında bugün için planlanan uçuşların en az yüzde 35’inin iptal edildiği basında yer aldı.

İtalyan hava yolu firması ITA Airways de 20 iç hat uçuşunu grev dolayısıyla iptal ettiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden 18 Ekim'de yapılan açıklamada, İtalya'da cuma günkü grev dolayısıyla TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildiği duyurulmuştu.

Bu arada, ulaşım sektöründeki greve ek olarak bazı hastane ve eğitim kurumlarının da benzer taleplerle grev yaptığı belirtildi.

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