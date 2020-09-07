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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında gerileme sürüyor

Ülkede son 24 saatte 1108 yeni vaka açıkladı.

Barış Seçkin   | 07.09.2020
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında gerileme sürüyor

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1108 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı veriler, son dönemde 4 Eylül'de 1733 ile zirve yapan günlük vaka sayısında düşüş trendinin üst üste üçüncü günde de devam ettiğini gösterdi.

Son 24 saatte açıklanan 1108 vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 278 bin 784 oldu.

Son haftalarda yeni vaka sayılarındaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı 32 bin 993’e çıktı.

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 35 bin 553 oldu.

Bu arada, Kovid-19 tanısı konulan ve Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gören eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki özerk yönetim Alto-Adige bölgesinde eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 92 bin öğrenci 6 ay aradan sonra alınan önlemler eşliğinde okula geri döndü.


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