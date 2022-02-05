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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybetti.

Barış Seçkin   | 05.02.2022
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 846 bin 480 testte 93 bin 157 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 542 bin 793'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 128 bin 543'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 375 artarak 148 bin 542'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 182 bin 618 artışla 9 milyon 265 bin 708'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 130 milyon 191 bin 455 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 672 bin 925 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88,2’yi buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 34 milyon 726 bin 175 hatırlatıcı doz uygulandı.

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