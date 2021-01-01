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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 462 arttı.

Fuat Kabakcı   | 01.01.2021
İtalya'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 462 artarak 74 bin 621 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 211 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 129 bin 376’ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 16 bin 877 artışla 1 milyon 479 bin 988 olurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 574 bin 767’ye yükseldi.

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