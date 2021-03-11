İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da, Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 372 bin 217 testte 25 bin 673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Roma
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Ülkedeki günlük vaka sayısı, 28 Kasım 2020'den (26 bin 323 idi) bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Salgının başlamasından bu yana geçen 13 aylık sürede vaka sayısı 3 milyon 149 bin 17 oldu.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 497 bin 350’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 859'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 373 artarak, 101 bin 184'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin artışla 2 milyon 550 bin 483'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 5 bin 183 oldu. Aşılananların 1 milyon 803 bin 693'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.