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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 07.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 467 düşüşle 14 bin 242'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 956'ya ulaştı. Son 24 saatte 138 yeni vaka kaydedildi. 

İyileşenlerin sayısı bugün 574 artışla 192 bin 815'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899 olurken, günlük ölü sayısındaki artışın dün 8 iken bugün 30'a yükselmesi dikkati çekti.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 703 bin 673 test yapıldı.

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi
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