Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

ABD’nin Minnesota eyaletinde Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ’ın İngilizce kısaltılması "ISIS" yazılması tepki topladı.

İslam Doğru   | 07.07.2020
ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

New York

ABD’nin Minnesota eyaletinde yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde Target mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde DEAŞ’ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" yazıldığını gördü.

Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki Müslüman kadın, kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

Target’ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 185 bin 292'si iyileşti
BM Özel Raportörü'nden 'Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti' uyarısı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 391'e çıktı
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

Benzer haberler

ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı