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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 29.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da 4 aydır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 185'lik düşüşle 16 bin 496'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 436'ya ulaştı. Son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 305'lik artışla 189 bin 196'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, 29 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük sayı oldu.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 341 bin 837 test yapıldı.

Diğer yandan, ülkede salgının merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi'nde, virüsün yayılmasının devam etmesi sebebiyle 14 Temmuz’a kadar açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

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