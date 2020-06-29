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Dünya, Libya

BAE'den ABD'de Libya hükümeti ve Türkiye'ye karşı lobicilik

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Libya'daki durumu tersine çevirmek için ABD'de Türkiye karşıtı lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

İdiris Okuduci   | 29.06.2020
BAE'den ABD'de Libya hükümeti ve Türkiye'ye karşı lobicilik

İstanbul

TRT World, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe adına yazılan ve ABD'nin Libya hükümeti ile ona destek veren Türkiye'ye karşı müdahalede bulunmasını talep eden bir e-postaya ulaştı. 

Uteybe'nin mesajını içeren e-postanın, daha önce BAE Büyükelçiliğinde yasal işler direktörü olarak görev yapan, şu anda ise bir lobicilik firmasında çalışan Hagir Elawad tarafından 22 Haziran'da ABD'li yetkililere gönderildiği belirlendi.

E-postada Uteybe ve BAE'li yetkililerin Libya'daki son gelişmelerden oldukça endişeli olduğu, Abu Dabi yönetiminin, Mısır'ın güvenliği için ABD hükümeti ve ordusunu Libya'da hükümet güçlerine müdahale etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

Mesajında, Türkiye'nin desteklediği güçlerin Sirte yakınlarına kadar ilerlediği ve Türk donanma gemilerinin Libya kıyısına çıkarma yaptığına yer veren Uteybe, "Analizimiz, bunun Mısır'ın duruma müdahil olması için kasıtlı bir şekilde yapıldığı yönünde ve şu anda Mısır bunu ciddi bir şekilde düşünüyor." ifadelerini kullanılıyor.

BAE'nin Libya sahnesine girmemesi için Mısır'ı aylardır tutmaya çalıştığını ileri süren Uteybe, ayrıca, kalın harflerle, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin kontrol edilmemesi halinde durumun kolayca kötüden daha betere doğru gideceğini" iddia ediyor.

BAE, 2014'ten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e her türlü askeri desteği veriyor. 

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