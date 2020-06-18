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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 34 bin 514'e çıktı.

Barış Seçkin   | 18.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 824'lük düşüşle 23 bin 101'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 159'a ulaştı.

Son 24 saatte 333 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1089'luk artışla 180 bin 544'e yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 66 daha artarak 34 bin 514 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş ise haftalar sonra durdu. Dün 163 olan sayı, bugün 5 artarak 168'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 831 bin 562 test yapıldı.

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