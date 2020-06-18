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Dünya, Libya

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş: Hafter tek taraflı kararlar alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in tek taraflı kararlar aldığını söyledi.

İdiris Okuduci   | 18.06.2020
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş: Hafter tek taraflı kararlar alıyor

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, katıldığı sanal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Bazı dostlarımız, kendi tek taraflı kararlarını aldılar. Bunu Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nde ve Libya'daki General Hafter'de gördük." ifadelerini kullandı. 

Tek taraflı hesapların çoğunun yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Gargaş, "Bu hesaplar öyle ki bazen gerçekten kontrolünüz ya da dostlarınızın sahip olmasını istediğiniz ahlaki değerlerin bir kısmı yok." dedi.

Gargaş'ın bu açıklamalarının Hafter'in son günlerde aldığı büyük yenilgilerden sonra gelmesi ise dikkati çekti.

BAE, 2014'ten bu yana Libya'daki iç savaşa müdahil olurken, meşru hükümeti devirmek isteyen Halife Hafter'e destek veriyor.

Abu Dabi yönetimi, Yemen'de de meşru hükümetin karşısında yer alarak, ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine destek oluyor.



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