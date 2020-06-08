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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 33 bin 964'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 08.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 532'lik düşüşle 34 bin 730'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 278’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 280 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 747'lik artışla 166 bin 584'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 65 artarak 33 bin 964'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 287 olan sayı, bugün 283'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 263 bin 647 test yapıldı.

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi
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