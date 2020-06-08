İsrail yeni vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 önlemlerini gevşetmeyi durdurdu
İsrail yönetimi, günlük vakalardaki artış nedeniyle yeni tip koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi durdurma kararı aldı.
Kudüs
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'deki günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekti.
İsraillilerden sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske takmaları ve hijyene özen göstermelerini isteyen Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı önlemleri gevşetme kararımızı durdurduk." ifadelerini kullandı.
Netanyahu ne tür önlemlerin gevşetilmesinin durdurulduğuna ilişkin bilgi vermezken, yerel basın tren seferlerine başlanılması, sinema ve tiyatroların açılmasının ertelendiğini yazdı.
İsrail'de geçen ay Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan okullarda eğitime yeniden başlanırken, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme hizmete açılmıştı.
Ülkede, 24 Mayıs'ta günlük yeni vaka sayısı 5'e kadar düşerken, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bu sayı önceki gün 190'a kadar yükselmişti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.