Euro
9.00
Dolar
7.44
BIST 100
1,471.39
Altın
1,730.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 26.02.2021
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor Fotoğraf: Carlo Bressan/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 325 bin 404 testte 20 bin 499 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Günlük vaka sayısında hafta başında başlayan artış eğilimi bugün de sürdü.

Salgının başlamasından bu yana geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 888 bin 923'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 404 bin 664'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 194'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 artarak 97 bin 227'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 11 bin 714 artışla 2 milyon 387 bin 32'ye ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 998 bin 727 oldu. Aşılananların 1 milyon 370 bin 373'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un daha bulaşıcı türlerinin okullarda yol açtığı vaka artışlarına değinerek "Okulların kapatılmasından bahsetmek her zaman acı verici. Ancak salgının çıktığı ve varyantların görüldüğü yerlerde bu acı verici kararların dikkate alınması gerektiği nettir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor

Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti