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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 03.04.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi

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İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
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