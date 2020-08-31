İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında
İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 996 yeni vaka kaydedildi, 6 kişi hayatını kaybetti.
Roma
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İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı.
Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.
İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.
İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.