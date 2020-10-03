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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınında 2 bin 844 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 2 bin 844 yeni vaka kaydedildi.

Barış Seçkin   | 03.10.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınında 2 bin 844 yeni vaka tespit edildi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 844 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla, ülkede ağustos ayında yükselişe geçen yeni vaka eğrisi, bugün en yüksek düzeye ulaştı.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı 322 bin 751 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 55 bin 566'ya yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 297'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 27 artarak, 35 bin 968'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 1247 artarak, 231 bin 217 oldu.

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