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Dünya

Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 03.10.2020
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.

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