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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 02.03.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Roma

İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

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