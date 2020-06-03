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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" toplantısına katılıyor.
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Dünya

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle istihdam geriledi

İtalya'da istihdam oranı yıllık yüzde 0,7 düşerek yüzde 57,9’a gerilerken bu, Haziran 2017’den beri en düşük seviye oldu.

Barış Seçkin   | 03.06.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle istihdam geriledi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesinden dolayı nisanda 274 bin kişi işini kaybederken, işsizlik oranı işsizlerin salgın nedeniyle iş aramayı askıya almasıyla son 12 yılın en düşüğü olan yüzde 6,3'e geriledi.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ISTAT) geçici verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle nisan ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,2 (274 bin kişi) daha azaldı. İstihdam oranı yıllık yüzde 0,7 düşerek yüzde 57,9’a gerileyerek, Haziran 2017’den beri en düşük seviyeye indi.

Nisanda işsizlik oranı işsiz insanların salgın nedeniyle iş aramayı askıya almasından dolayı Kasım 2017’den beri en düşüğü olan yüzde 6,3'e geriledi. Beklenti işsizlik oranının nisanda yüzde 9,5’e yükselmesi yönündeydi.

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

Genç işsizlikte ise oran yüzde 26,5'ten 20,3'e geriledi.

Sadece aktif olarak iş arayan insanlar işsizlik oranına dahil edildiği için işsizlik oranında düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

ISTAT, Kovid-19’un iş gücü piyasasına olan etkisinin mart ayına oranla nisanda "daha belirgin" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ISTAT, iş gücü piyasasında hareketsizlikte daha güçlü büyüme olduğunu belirtti.

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