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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 34 bin 716'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 27.06.2020
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 802'lik düşüşle 16 bin 836'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 136'ya ulaştı. Son 24 saatte 175 yeni vaka kaydedildi. 

İyileşenlerin sayısı bugün 969'luk artışla 188 bin 584'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 716'ya yükseldi. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat’tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 277 bin 273 test yapıldı.

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