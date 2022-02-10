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Dünya

İtalya'da geçen yıl 400 binden az doğum gerçekleşti

Barış Seçkin   | 10.02.2022
İtalya'da geçen yıl 400 binden az doğum gerçekleşti

Roma

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) Başkanı Gian Carlo Blangiardo, ülkede geçen yıl kayıtlara geçen doğum sayısının 400 binden az olduğunu bildirdi.

Blangiardo, SKYTG24 kanalına yaptığı açıklamada, ülkede doğum sayısında bir önceki yıla göre düşüş olduğunu belirtti.

"Doğum konusunda kritik bir dönemden geçtiğimiz aşikar." diyen Blangiardo, "2020'de yaklaşık 405 bin doğum gerçekleşti. 2021'deki sayılar yakında çıkmak üzere ama kesinlikle bu değerin altında kalacağız. 60 milyon nüfuslu bir ülkenin doğum sayısı 400 binden az olamaz. Bu nesil değişimi sürecinin başlamaması demektir." ifadelerini kullandı.

Blangiardo, hükümetin Kasım 2021'de açıkladığı çocuk ödeneği paketini olumlu karşıladığını dile getirerek, doğum oranındaki düşüş eğilimini tersine çevirecek başka girişimlerin de olması gerektiğini vurguladı.

Doğum oranının uzun yıllardır düşüş eğiliminde olduğu ülkede 2020'de 404 bin 892 bebek nüfusa işlenmişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde İtalya, doğum oranı en düşük ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Basına yansıyan değerlendirmelerde, doğum oranındaki düşüşün arkasında ekonomik gerekçelerin temel faktör olarak yer aldığı ifade ediliyor.



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