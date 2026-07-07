Milli Savunma Bakanı Güler: Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Utku Şimşek
07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
Bakan Güler, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir." açıklamalarında bulundu.
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