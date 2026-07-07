Milli Savunma Bakanı Güler: Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir." dedi.