Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,978.00
BTC/USDT
56,874.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

Barış Seçkin  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

Roma

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde de kül bulutu dolayısıyla bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" uyarı yayınlandığı ancak şu an için Katanya Fontanarossa Havalimanı'da hava trafiğini etkileyen bir durumun olmadığı ifade edildi.

Etna Yanardağı, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, hafta içinde Etna'nın ardından faaliyete geçen ülkedeki bir diğer aktif yanardağı Stromboli'de de volkanik faaliyetlerin 5 Temmuz'dakine göre daha düşük yoğunlukta da olsa devam ettiği ancak "kırmızı" alarm durumunun devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu
Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'deki patlamada ölen kadın daha önce çalıştığı iş yerinde de patlamaya tanıklık etmiş
Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği rekoru kırıldı
Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

İtalya'da Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor
Çin'den Libya'ya giderken İtalya'da durdurulan bazı konteynerlerden İHA malzemeleri çıktı

Çin'den Libya'ya giderken İtalya'da durdurulan bazı konteynerlerden İHA malzemeleri çıktı
İtalya, Alman silah üreticisi Rheinmetall'a 20 milyar avroluk tank siparişi vermeyi planlıyor

İtalya, Alman silah üreticisi Rheinmetall'a 20 milyar avroluk tank siparişi vermeyi planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet