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Dünya

İtalya'da aşırı yağışlar, sel ve taşkınlara neden oldu

İtalya'nın kuzeybatısındaki Piyemonte Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların, bölgede çok sayıda akarsuyun taşmasına ve sellere neden olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İtalya'da aşırı yağışlar, sel ve taşkınlara neden oldu

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlerde, dünden bu yana aşırı yağışların etkili olduğu Piyemonte Bölgesi'ndeki bütün akarsuların seviyesinin "endişe verici" düzeylere ulaşmasından dolayı 100 kadar beldede taşkın riski uyarısı verildiği belirtildi.

Ülkenin en büyük nehri Po'nun Torino kenti yakınlarındaki bazı noktalarda taşkın sınırını geçtiği, Po'nun kollarından Sessia Nehri'nin de benzer riski taşıdığı, bu nedenle Borgosesia beldesinde en az 150 kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığı kaydedildi.

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Po'nun bir diğer kolu olan Dora Baltea'nın Strambino ve Caravino mevkiinde taşması sonucunda da bazı tarım arazileriyle yolların sular altında kaldığı ifade edildi.

Torino'da taşkın ve toprak kaymaları sebebiyle Torino - Aosta A5 karayolunun belirli mevkileri ile bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı aktarıldı.

ANSA ajansının haberine göre, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio, bölgelerindeki olumsuz hava koşullarının 3-4 saat daha sürmesini beklediklerini, şu ana kadar etkilenen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Bu arada, kuzeyde Alp Dağları ile çevrili bir diğer bölge Valle d'Aosta'da ise kar yağışının etkili olduğu Mont Blanc Dağı'ndaki tünel kamyon trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, şiddetli rüzgar sebebiyle Milano, Piacenza ve Roma gibi pek çok kentte ağaçlar devrildi.

Milano ve Torino'da halka parklara gitmeme uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması sebebiyle daha önce sel ve taşkınların da yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi'nde yarın için "kırmızı" kodlu uyarı verildi.

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