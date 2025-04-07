İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde NATO ve Avrupa'nın caydırıcılığı ile savunmasını ve iki ülke orduları arasında muhtemel işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.
Roma
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelen Crosetto, temaslarının ardından İtalya Savunma Bakanlığının X platformundan değerlendirmelerde bulundu.
Crosetto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Bugün meslektaşım Yaşar Güler eşliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildim. Ukrayna, Hint-Pasifik ve hepsinden önemlisi, Orta Doğu'daki uluslararası güvenlik senaryolarının gelişimi ile ilgili ortak ilgi konularına ilişkin fikirleri ve düşünceleri dinlemek için bir fırsat oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca NATO'nun, Avrupa kıtasının savunması ve caydırıcılığı ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki olası işbirlikleri hakkında da konuşabildik." ifadelerini kullandı.
Crosetto, Bakan Güler ile görüşmesiyle ilgili olarak, "Türk mevkidaşım Yaşar Güler ile ortak ilgi alanlarına giren konuları görüşmek değerli bir fırsattı. Özellikle Orta Doğu'da devam eden krizlere ilişkin ortak kaygılar mevcut. Suriye ve Afrika'daki duruma da odaklanıldı. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya diyalog ve istikrarı teşvik etmek için ortak irade söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan Bakan, bugün Ankara'da ilk olarak Bakan Güler ile görüşmüş, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.