Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyinde düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı.
Ramallah
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El-Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesindeki Ummul Hayr köyüne saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda 4 Filistinlinin yaralanarak hastaneye nakledildiği belirtildi.
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