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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyinde düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyinde düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El-Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesindeki Ummul Hayr köyüne saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 4 Filistinlinin yaralanarak hastaneye nakledildiği belirtildi.



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