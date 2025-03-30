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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları’na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
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Dünya

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Orta Doğu'da ramazan ayının "kabul edilemez şiddet olaylarının gölgesinde geçtiğini" belirtti.

Barış Seçkin  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Roma

Mattarella, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan bayram mesajında, "Ramazan Bayramı'nı İtalya'da karşılayan Müslüman vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, "İtalya'daki toplumsal yaşamın temel unsurlarından biri dini çoğulculuk, inanca dayalı her türlü ayrımcılığın reddedilmesi ve ibadet özgürlüğüdür. Bu anayasal ilkelere uygun olarak, (İtalya) Cumhuriyet, aşırılıkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Mattarella, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu yıl da ramazan ayının manevi atmosferinin, özellikle Orta Doğu'da kabul edilemez şiddet olayları ve süregelen gerginlikler tarafından gölgelenmesini görmek acı vericidir. Mevcut krizlerin dramatik etkilerine maruz kalan masum sivillere duyduğum dayanışma duygularıyla beraber, dinlerin ifade ettiği barış ve kardeşlik mesajının anlaşılacağı umudunu da ekliyorum."

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