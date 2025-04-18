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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Roma'da görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile başkent Roma'da bir araya geldi.

Barış Seçkin  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Roma'da görüştü

Roma

ABD Başkanı Donald Trump ile dün Washington'da gümrük tarifeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve savunma harcamaları gibi başlıca konuları görüşen Meloni, Paskalya Yortusu'nu geçirmek üzere sabah saatlerinde Roma'ya gelen Vance ile başbakanlık sarayı Chigi'de buluştu.

Meloni, Vance'ı, Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılarken iki isim, görüşmelerinden önce kısa birer basın açıklaması yaptı.

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Başbakan Meloni, Başkan Yardımcısı Vance ile dün Washington'da görüşmüş olmalarına esprili bir göndermede bulunarak, "Uzun zamandır görmediğim ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı, Chigi Sarayı'nda ağırlamaktan onur duyuyorum. Dün Washington'da harika bir görüşme yaptık." dedi.

Meloni, bugünkü görüşmelerinin de ikili işbirliklerini güçlendirmek için "bir başka büyük fırsat" olduğunu dile getirerek, "Dün tartıştığımız birçok konu var. Bugün tartışacağımız birçok konu var ancak İtalya ve ABD, işbirliklerini güçlendirmeye kararlı." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da bugünkü görüşmelerinde sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB ile ticaret müzakerelerine odaklanacaklarını belirterek, "Başa çıkmamız gereken bazı sorunlar var. Başbakan'ı, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında bilgilendireceğim, bunu daha önce konuşmuştuk. Son 24 saatteki haberleri özel olarak kendisine ilettim. Bu vahşi savaşı sona erdirebileceğimizi umuyoruz. Olumlu ve iyimser bir havamız var." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, İtalyan basını, dün gerçekleşen Meloni-Trump görüşmesine de geniş yer ayırdı.

La Repubblica gazetesinde çıkan haberde, Meloni'nin, Trump'ı Avrupa Birliği (AB) liderleriyle görüşmek üzere Roma'ya davet ettiği, ABD Başkanı'nın "en iyi müttefik" olarak övdüğü İtalya Başbakanı'nın bu davetini kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin haberde, Trump'ın kendisiyle ilk olarak gümrük tarifelerini konuşmaya gelen Meloni karşısında bu konudaki tutumunu koruduğu, iki liderin Ukrayna konusuna yaklaşımının da çeliştiği ifade edildi.

La Stampa gazetesinin haberinde de Meloni'nin, Trump ile görüşmesinde ayrıştırıcı konulardan kaçındığı ancak Ukrayna savaşı konusunda "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırgan" olduğunu söylemekten çekinmediği kaydedildi.

- Vance, yarın Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile görüşecek

2019'da Katolikliği seçen ve kendisini "Bebek Katolik" olarak tanımlayan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın, Paskalya boyunca kalacağı Roma'da yarın komşu Vatikan Şehir Devleti’ne geçerek burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile görüşecek.

Vance'ın, kısa süre önce çift taraflı zatürre geçiren ve halihazırda nekahet döneminde olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Roma'ya nisan ayı başında resmi ziyarette bulunan İngiltere Kralı 3. Charles ile yine nekahet döneminde olmasına karşın özel bir görüşme gerçekleştiren Papa Franciscus'un göç başta olmak üzere bazı konularda zaman zaman gerilim yaşadığı Trump yönetiminin 2 numaralı ismiyle görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.





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