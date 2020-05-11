Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsviçre normalleşmede ikinci aşamaya geçti

İsviçre'de sokaklara akın eden halkın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

Bayram Altuğ   | 11.05.2020
İsviçre normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Cenevre

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Halk, Cenevre şehir merkezinde perakende satışı gerçekleştiren mağazalarda alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde yemek yedi.

Ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiği ikinci aşamada ayrıca kütüphaneler, müzeler ve semt pazarları da açıldı.

Restoranlarda masa başına en fazla 4 kişiye oturma izini verildi.

İlk ve orta dereceli okullar da bugün itibarıyla eğitime başladı.

Ayrıca, toplu taşıma seferleri de normale döndü.

Halk maske takmadı

Maske takılmasının zorunlu olmadığı ülkede bazı yaşlılar maske takarken, gençlerin neredeyse tamamının maske takmaması dikkati çekti.

İsviçre'de 16 Mart'ta olağanüstü hal edilmişti.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verilmişti.

8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada, meslek okulları, üniversiteler, spor salonları, sinemalar ve yüzme havuzlarının tekrar açılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi
ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi

ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı