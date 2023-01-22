İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Suriye'de protesto edildi
Suriye’nin kuzeyinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.
El Bab
Suriye’nin kuzeyindeki Bizia, Çobanbey ve Mare’de binlerce kişi, İslami değerlere yönelik yapılan saygısızlığa karşı protestolara katıldı.
Protestocular, İsveç makamlarının Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesine tepki göstererek, İsveç bayrağı yaktı.
Protestocular, “Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılsın”, “Kur'an-ı Kerim bizi doğru yola götürendir”, “Kur'an-ı Kerim yolumuzdur” ve “Zulme karşı sessizlik şeytandır” yazılı pankartlar taşıdı.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.