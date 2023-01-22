Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,648.70
BTC/USDT
22,844.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Suriye'de protesto edildi

Suriye’nin kuzeyinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Ömer Koparan   | 22.01.2023
İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Suriye'de protesto edildi

El Bab

Suriye’nin kuzeyindeki Bizia, Çobanbey ve Mare’de ​​​​​​​binlerce kişi, İslami değerlere yönelik yapılan saygısızlığa karşı protestolara katıldı.

Protestocular, İsveç makamlarının Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesine tepki göstererek, İsveç bayrağı yaktı.

Protestocular, “Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılsın”, “Kur'an-ı Kerim bizi doğru yola götürendir”, “Kur'an-ı Kerim yolumuzdur” ve “Zulme karşı sessizlik şeytandır” yazılı pankartlar taşıdı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu
KKTC, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Benzer haberler

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Suriye'de protesto edildi

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Suriye'de protesto edildi

Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım
Peru'da hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

Peru'da hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet