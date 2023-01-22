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Dünya

Pakistan'da TMV'nin düzenlediği Matematik Olimpiyatı'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'daki "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları" tarafından, 2022'nin Kasım ayında düzenlenen Matematik Olimpiyatı'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.01.2023
Pakistan'da TMV'nin düzenlediği Matematik Olimpiyatı'nda dereceye girenler ödüllendirildi

İslamabad

Başkent İslamabad'ın Çakşezad bölgesindeki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında düzenlenen ödül törenine, Eğitim Müşaviri Mehmet Kiraz, TMV Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Pakistanlı yetkililer, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.

Törende İslamabad, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit Baltistan bölgelerinden ilk 10'a giren öğrenciler, hediyelerini Türk ve Pakistanlı yetkililerden teslim aldı.

Ödül töreninin ardından, TMV öğrencileri halk oyunları gösterisi düzenledi.

Ülkedeki en büyük matematik etkinliği

TMV yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Kasım 2022'de Pakistan genelinde 35 şehirde 65 sınav merkezinde gerçekleştirilen Okullar Arası Maarif Matematik Olimpiyatı 2022'ye (MISMO 2022) 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardan 17 bin 200 öğrencinin katıldığını hatırlattı.

Yetkililer, MISMO 2022'nin, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınavın içeriği ve katılım açısından Pakistan'daki en büyük matematik etkinliği olduğunu ifade etti.

Ödül töreninin İslamabad, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit Baltistan bölgelerinden sınava katılan öğrenciler için düzenlendiğini belirten yetkililer, ilerleyen dönemde ulusal çapta bir etkinlik yapılacağını kaydetti.

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