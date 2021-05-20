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Dünya

İsveç'te Türk asıllı siyasetçiyi tehdit eden kişiye para cezası

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden kişinin para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Atila Altuntaş   | 20.05.2021
İsveç'te Türk asıllı siyasetçiyi tehdit eden kişiye para cezası

Stockholm

Göteborg Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5 bin kron (yaklaşık 493 avro) ceza verildiği belirtilerek, paranın Yüksel'e tazminat olarak ödenmesine hükmedildiği bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Yüksel, söz konusu kişinin mahkemede pişmanlık duymasından dolayı cezasında indirim yapıldığını söyledi.

Yüksel, "İsveç devlet televizyonu SVT'de bir haberim yayınlandıktan sonra bir kişiden ölüm tehdidi aldım ve polise ihbarda bulundum. Olay mahkemeye taşındıktan sonra, zanlı cezalandırılarak bana 5 bin kron ödemesine karar verildi. Ben de bu parayı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.

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