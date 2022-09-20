Dolar
18.30
Euro
18.38
Altın
1,678.27
ETH/USDT
1,368.20
BTC/USDT
19,513.00
BIST 100
3,199.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 20.09.2022
İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

Stockholm

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümet kurmak için görevlendirilen Ulf Kristersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin ciddiyetle sürdüğünü kaydetti.

Görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini vurgulayan Kristersson, "İsveç'te seçim yapıldığı için dünyadaki gelişmeler durmuyor. NATO meselesi seçimden önce olduğu gibi bugün de önemli. Müzakerelerin sonuna kadar da konu önemli olmaya devam edecek. Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'e güvenim sonsuz, bu müzakerelerde liderlik etme yeteneğine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkede resmi olmayan seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Bu tablo sonrası, hükümet kurma görevi ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verilmişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO görüşmeleri

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti
'Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı' Erzurum'da devam ediyor

Benzer haberler

İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç'te Türk asıllı parti lideri Yüksel, Sosyal Demokrat hükümeti devirdiklerini söyledi

ABD'li eski diplomata göre, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 'düşmanca davranışı şoke edici'

ABD'li eski diplomata göre, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 'düşmanca davranışı şoke edici'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü
İsveç Başbakanı Andersson, seçim mağlubiyeti sonrası istifa edeceğini açıkladı

İsveç Başbakanı Andersson, seçim mağlubiyeti sonrası istifa edeceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet