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Dünya

İsveç'te okul saldırısında öldürülenlerin çoğu göçmen kökenli

İsveç’in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen saldırıda ölen 10 kişiden 8'inin göçmen kökenli olduğu 2'sinin ise İsveçli olduğu bildirildi.

Atila Altuntaş  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İsveç'te okul saldırısında öldürülenlerin çoğu göçmen kökenli

Stockholm

Stockholm polisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson'un psikolojik rahatsızlığı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada belli bir ideolojik bağlantıya rastlanan yazı ve dijital materyallerin bulunmadığı belirtildi.

Örebro polisinden yapılan açıklamada da saldırıda ölen 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün erkek olduğu ve saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Ölenlerden 8'inin göçmen kökenli olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan 2'sinin Suriye, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ölenlerden 2'sinin ise İsveç vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırı, 4 Şubat’ta Örebro’daki Risbergska Lisesi kampüsünde yerel saatle 12.30’da gerçekleştirilmişti. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğunu duyurmuştu.

İsveç medyasında, saldırganın "Avrupa’dan defolun" diyerek etraftakilere ateş açtığı görüntüler yer alıyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İsveç tarihindeki en kötü katliam" yorumunu yapmıştı.

İsveç halkına birlik olma çağrısı yapan Kristersson, "Göçmen kökenli insanlarda ise bu durum, özel bir kırılganlık duygusuna neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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