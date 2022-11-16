Dolar
18.61
Euro
19.35
Altın
1,774.92
ETH/USDT
1,212.20
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı

İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Atila Altuntaş   | 16.11.2022
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak
Kars’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Beyoğlu'nda "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Benzer haberler

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı

İsveç: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

BM İnsan Hakları Konseyi İsveç'i "sistematik ırkçılıkla mücadeleye" çağırdı

BM İnsan Hakları Konseyi İsveç'i "sistematik ırkçılıkla mücadeleye" çağırdı
Karşılıklı beklentiler ışığında Türkiye ve İsveç ilişkileri

Karşılıklı beklentiler ışığında Türkiye ve İsveç ilişkileri
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade davası yakında görüşülecek

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade davası yakında görüşülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet