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Dünya

İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini belirterek, "Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız." ifadesini kullandı.

Atila Altuntaş  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız

STOCKHOLM

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini belirterek, "Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz, hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir." ifadesini kullandı.

Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada Jonson, Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve NATO arasında varılan uzlaşıyı ve Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararını değerlendirdi.

Jonson, "Türkiye ile uluslararası terörizme karşı beraber mücadele edeceğiz. Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz, hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Gazetecinin, "Vilnius'teki toplantıda Türkiye ile varılan uzlaşı sonucunda İsveç, YPG/PYD'yi ve FETÖ’yü terör örgütü olarak mı görüyor?" sorusuna Jonson, "Buna net cevap veremem, zira toplantıda ben yoktum, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer vardı." yanıtını verdi.

Jonson, hangi terör grupları ile mücadele edileceği konusunun, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın, imzaladığı üçlü muhtırada da yer aldığını kaydetti.

Madrid'de 28 Haziran 2022'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde imzalanan muhtırada, "Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir." ifadeleri yer alıyor.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada yer alan, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler" ifadesi de İsveç'in bu konudaki taahhüdünü ortaya koyuyor.

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