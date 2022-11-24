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Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi.

Atila Altuntaş   | 24.11.2022
İsveç Başbakanı Kristersson: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Stockholm

İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana getirdiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine dair soruyu cevaplayan Kristersson, "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

Tüm tarafları itidalli olmaya, sakin kalmaya, sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehlikeye maruz kalmaması gerektiğine dair çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin kendini her türlü terör saldırısına karşı koruma hakkına sahip olduğunu da belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

"İsveç'in terör örgütlerine güvenli bir sığınak olmaması gerekir"

Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkati çeken Kristersson, "Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik." şeklinde konuştu.

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