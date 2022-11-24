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Dünya

Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin BAE’de görüştüğü iddiasını ilk kez duyduğunu söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görüştüğüne dair iddialara ilişkin, “İlk defa duyuyorum.” dedi.

Ali Cura   | 24.11.2022
Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin BAE’de görüştüğü iddiasını ilk kez duyduğunu söyledi

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Abu Dabi’de 17 Kasım’da Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin esir değişimi ve Rus amonyak ihracatını görüşmek için bir araya geldiğine yönelik bilgi var mı?" sorusuna Peskov, “Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey söyleyemem. Bu konuyu ilk defa duyuyorum.” yanıtını verdi. 

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