Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin BAE’de görüştüğü iddiasını ilk kez duyduğunu söyledi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görüştüğüne dair iddialara ilişkin, “İlk defa duyuyorum.” dedi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin "Abu Dabi’de 17 Kasım’da Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin esir değişimi ve Rus amonyak ihracatını görüşmek için bir araya geldiğine yönelik bilgi var mı?" sorusuna Peskov, “Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey söyleyemem. Bu konuyu ilk defa duyuyorum.” yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.